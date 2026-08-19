Nevşehir'de Tır Yangını: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'de Tır Yangını: Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir\'de Tır Yangını: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Madeni yağ yüklü tır devrildi, sürücü Burak Karagöz yangında hayatını kaybetti; canlı yayın yaptı.

Nevşehir'de dün madeni yağ yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu çıkan yangında sürücü Burak Karagöz (30) yanarak hayatını kaybetti. Karagöz'ün kazadan kısa süre önce seyir halinde sosyal medya hesabından canlı paylaştığı son görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak Karagöz idaresindeki 14 KL 531 plakalı madeni yağ yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Devrilmenin ardından tırın yakıt deposunun zarar görmesi ve sürtünmenin etkisiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, UMKE ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından tırda yapılan incelemede sürücü Burak Karagöz'ün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Karagöz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza öncesi çektiği son görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Burak Karagöz'ün, kaza öncesinde kullandığı tırdan çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Madeni Yağ, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de Tır Yangını: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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