Nevşehir\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kaza öğle saatlerinde Acıgöl - Havaalanı yolu Basansarnıç köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 BG 031 plakalı otomobil sürücüsü Serkan B.; köy yolundan ana yola çıkınca, Acıgöl istikametinden Havalimanı istikametine giden Ersen A.'nın (33) kullandığı 46 AHM 101 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobiller yol kenarındaki tarlaya uçarak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücülerinden Ersen A. Acıgöl İlçe Entegre Devlet Hastanesine, Serkan B. ise Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücülerden Ersen A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR