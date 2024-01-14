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Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ürgüp Nevşehir Karayolu'nda meydana gelen kazada aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil tarlaya uçarak durabildi. Kazada araç hurdaya döndü ve yaklaşık 20 fidana çarptı. Kaza yerine sağlık, Jandarma, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir\'de trafik kazası: 1 yaralı
14.01.2024 - 02:44,
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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Ürgüp Nevşehir Karayolu'nda meydana geldi. Aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 06 GGY 74 plakalı otomobil sürücüsü Efe Mert S., yol kenarındaki tarlaya uçarak yaklaşık 120 metre sonra durabildi.

Kaza sonrası yaklaşık 20 fidana çarptıktan sonra tarlaya takla atarak duran aracın parçaları tarlaya dağıldı. Kaza yapan otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, Jandarma, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü Efe Mert S., kaza yerinde ilk müdahalesi yapılırken, sağlık ekiplerine araçta iki arkadaşının daha olduğunu söyleyince ekipler seferber oldu. 120 metre ileriye uçan aracın içini ve çevreyi kontrol eden ekipler başka yaralı kimseyi rastlamadı. Hurdaya dönen araçtan vatandaşlar tarafından çıkartılan araç sürücüsü Efe Mert S., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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