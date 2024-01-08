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Nevşehir'de trafik kazası: Araç takla attı, 2 sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de trafik kazası: Araç takla attı, 2 sürücü hafif yaralandı

Nevşehir'in Kaymaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında önce bir otomobile, daha sonra çöp konteynırına çarpan araç takla attı. Kazada 2 sürücü hafif yaralanırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir\'de trafik kazası: Araç takla attı, 2 sürücü hafif yaralandı
08.01.2024 - 18:37,
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Nevşehir'in Kaymaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında önce bir otomobile, daha sonra çöp konteynırına çarpan araç takla attı. Kazada 2 sürücü hafif yaralanırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Niğde Karayolu Kaymaklı beldesinde seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 50 EU 747 plakalı otomobil ile 50 ZB 913 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 50 ZB 913 plakalı otomobil savrularak, çöp konteynırına vurup takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hafif yaralanan sürücülere müdahale etti. Kazaya karışan otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, 50 ZB 913 plakalı otomobilin 50 EU 747 plakalı otomobile çarptıktan sonra çöp konteynırına çarparak takla attığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de trafik kazası: Araç takla attı, 2 sürücü hafif yaralandı - Son Dakika


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