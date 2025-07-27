Nevşehir'de Trafik Kazası: Asb. Berat Karabodur Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'de Trafik Kazası: Asb. Berat Karabodur Hayatını Kaybetti

Nevşehir\'de Trafik Kazası: Asb. Berat Karabodur Hayatını Kaybetti
27.07.2025 21:30
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Nevşehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan astsubay, hastanede kurtarılamadı.

Nevşehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan astsubay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kozaklı ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. idaresindeki 50 KA 268 plakalı otomobil işaret vermeden şerit değiştirirken aynı istikamette seyreden Berat Karabodur yönetimindeki 50 AFK 703 plakalı motosiklet araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilirken, motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan eşi B.K. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile eşi B.K. ve otomobil sürücüsü M.T., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Berat Karabodur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadabodur'un Kozaklı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Trafik Kazası: Asb. Berat Karabodur Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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