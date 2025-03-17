Nevşehir'de Uçan Çatı Altında Kalan İki Kişi Yaralandı

Uçan çatının altında kalan 2 kişi yaralandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de rüzgar nedeniyle bir bağ evinin çatışı uçtu. Uçan çatı altında kalan 2 kişi yaralandı.

Olay Merkeze bağlı Nar beldesi Aşağı Mahalle Öz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kişi sabah saatlerinde kendilerine ait olan bağ evinde çalışmaya gitti. Sac çatı üzerinde çalıştıkları esnada çıkan rüzgar, çatıyı yerinden sökerek savurdu. Savrulan çatı üzerinde bulunan iki kişide çatının altında kalarak yaralandı. Yaralı şahısların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Afad, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatı altında kalan yaralılar Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Afad ekipleri tarafından uçan çatının altından çıkartıldı.

Yaralılardan birisi polis otosuyla hastaneye sevk edilirken, ikinci yaralı ise yaklaşık 300 metre elde taşınarak ambulansa getirildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çatı altında kalan yaralıların vücutlarında kırıklar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.