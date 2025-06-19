Nevşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 26 Tutuklama

Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltında bulunan 31 kişiden 26'sı tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla geçtiğimiz gün 64 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 aylık çalışma neticesinde 285 emniyet personelinin yanı sıra 1 helikopter, 2 İHA ve 3 dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda 61 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 1 kilo 469 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile 528 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 61 şüpheliden 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 31'i ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kripto para ile ödeme, kargoyla teslimat

Soruşturmada şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri kargo yoluyla il dışından temin ettikleri ve bu maddelerin bedelini kripto varlıklar üzerinden tahsil ettikleri dikkat çekti. Ayrıca, operasyon kapsamında yakalanan kişilerin bir kısmının sokak satıcılığı yaptığı da belirlenmişti. - NEVŞEHİR