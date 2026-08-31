Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Nevşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Aramalarda 171,8 gram uyuşturucu, 54 hap ve 18 bin 200 TL suç geliri ele geçirildi; 16 kişiye de uyuşturucu kullanımı nedeniyle adli işlem yapıldı.

Nevşehir'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 171,8 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde, 54 adet uyuşturucu nitelikli hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 200 TL suç geliri ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 16 şahıs da düzenlenen 7 ayrı operasyonda yakalanarak haklarında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Nevşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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