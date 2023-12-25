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Nevşehir'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Nevşehir'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan huzur ve güven uygulamasında 124 litre kaçak alkol, 8 bin 700 gram kıyılmış tütün, 4 bin 620 adet makaron, uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca 52 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Nevşehir\'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu
25.12.2023 - 11:49,
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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu/uyarıcı madde ve kaçakçılık suçları ile mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulaması yaptı.

Son 12 günde yapılan uygulamalarda 124 litre kaçak alkol, 8 bin 700 gram kıyılmış tütün 4 bin 620 adet makaron, 7 adet kazı malzemesi, değişik miktarlarda uyuşturucu madde, 7 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ele geçirildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca faaliyetler çerçevesinde 52 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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