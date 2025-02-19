Nevşehir'de Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Nevşehir'de Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu

Nevşehir'de yoğun sis nedeniyle bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 4 kişi yaralandı.

19.02.2025 23:20
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Nevşehir'de yoğun sis kazaya neden oldu: 4 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de sürücüsü belirlenemeyen tır, yoğun sis nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarparak kaza yerinden kaçtı. Çapmanın etkisi ile sürüklenen hafif ticari araçta önünde bekleyen otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Nevşehir Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen tır kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Halil K.'nin kullandığı 68 AFG 701 plakalı Ford marka hafif ticari araca çaptı. Çarpmanın etkisi ile ilerleyen ticari araçta önünde bulunan Cengiz İ.'nin kullandığı 50 EF 602 plakalı otomobile çarptı. Kazaya neden olan tır sürücüsü olay yerinden kaçarken kazayı gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan 4 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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