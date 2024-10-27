Nevşehir\'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

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Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesi Üçgüzeller mevkiinde meydana geldi. Adem A. idaresindeki 59 AGS 665 plakalı tır, Üçgüzeller mevkiinde trafik yoğunluğu nedeniyle durmak zorunda kaldı. İlerlemek istediği esnada tır geri geri kaçınca arkasında bulunan Veli A. ve Kadir A.'nın kullandığı otomobillere çaptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobiller yan şeride savrulurken, geri geri giden tır makaslayarak durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerden birisinde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Ürgüp Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.