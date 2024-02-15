Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Nevşehir\'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada, otomobil sürücüleri ve yolcularından oluşan 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

15.02.2024 21:09  Güncelleme: 21:13
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Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bekdik Mahallesi Nevşehir Aksaray karayolu, TOKİ 5. Etap kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 50 ADY 060 plakalı Tofaş marka otomobil kırmızı ışıkta durdu. K.B. idaresindeki 50 AAS 663 plakalı Dacia marka otomobil duramayarak önündeki araca çaptı. Daha sonra H.Ö. idaresindeki 50 LE 742 plakalı Fiat marka otomobil Dacia marka otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan R.Ö., H.Ö, M.K ve H.K. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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