New Jersey'de Şiddetli Yağışlar, Acil Durum İlan Edildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle acil durum ilan edilirken, New York metrosunu su bastı.

ABD'nin New Jersey eyaletini bazı bölgeleri ve Pennsylvanya eyaletinin bazı kesimleri dün geceden bu sabaha kadar süren aralıksız sağanak yağışlarla sular altında kaldı. Şiddetli yağışlar, birçok aracın yollarda mahsur kalmasına, yolların sular altında kalmasına ve su baskınlarına yol açtı.

New Jersey Valisi Phil Murphy, ani sel baskınları ve şiddetli yağışlar nedeniyle eyalette acil durum ilan edildiğini bildirdi. Murphy, "Evlerinizde kalın ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrısında bulundu. New Jersey'de Somerville ve Plainsville gibi ilçelerde arabalar ve acil müdahale araçları sulara gömülürken, bazı araçların kısmen devrildiği görüldü.

New York metrosunda zeminden su fışkırdı

New York metrosu, su basması sonucu kısmen durma noktasına geldi. Manhattan bölgesinde 1, 2 ve 3 numaralı hatların seferleri askıya alındı. 23. Cadde istasyonundaki görüntülerde, zeminden fışkıran suyun turnike bölgesini bastığı ve yolcuların koltuklara sığınmak zorunda kaldığı görüldü. Queens bölgesinde ise Forest Hills yönündeki M ve R tren hatlarında ciddi gecikmeler yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, istasyon merdivenlerinin şelaleye döndüğü ve yolcuların vagonlarda mahsur kaldığı anlar yer aldı.

Su seviyesi araç lastiklerine kadar yükseldi

Manhattan bölgesinin doğu yakasında yer alan, kontrollü erişime sahip otoyol olan FDR East River Drive'da da su seviyesi araç lastiklerine kadar yükseldi. Sürücüler, akıntıya karşı araçlarıyla yavaş yavaş ilerleyebildi. Karayollarında mahsur kalan araçlar nedeniyle şehre giriş ve çıkışta ciddi aksaklıklar meydana geldi.

Bodrum katında kalmamaları uyarısı

New York City Acil Durum Yönetimi'nden dün yapılan açıklamada, şehir halkına bodrum kayında kalmamaları ve acil durum çantalarını hazır bulundurmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Sel ölümcül olabilir ve çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleşebilir. Bodrumlar ve yer altı alanları dakikalar içinde su ile dolabilir" denildi.

Yaklaşık 18 milyon ABD'li sel uyarısı kapsamındaydı

ABD'nin başkenti Washington D.C., Maryland eyaletinin en kalabalık şehri Baltimore ve Connecticut eyaletindeki Hartford şehirleri de sel uyarısı altındaydı. Ülkenin Doğu Yakası genelinde yaklaşık 18 milyon ABD'li uyarı kapsamındaydı. - NEW YORK