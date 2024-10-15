New York'ta Filistin Yanlısı Eylemde 206 Gözaltı - Son Dakika
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New York'ta Filistin Yanlısı Eylemde 206 Gözaltı

New York'ta Menkul Kıymetler Borsası önünde düzenlenen oturma eyleminde 206 kişi gözaltına alındı.

15.10.2024 11:48
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New York Menkul Kıymetler Borsası önünde ABD'nin İsrail'e desteğini protesto etmek için düzenlenen oturma eyleminde Filistin yanlısı 206 kişi gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentindeki Wall Street'te yer alan Menkul Kıymetler Borsası önünde Yahudi aktivistlerin de aralarında bulunduğu Filistin yanlısı bir grup tarafından oturma eylemi düzenlendi. Polisin müdahale ettiği eylemde, göstericiler ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin sona ermesini ve İsrail'i silahlandırmayı bırakmasını talep etti. "İsrail'e silah vermeyi bırakın" yazılı kırmızı tişörtler giyen protestocular, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. " Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "soykırımı finanse etmeyi bırakın" sloganları atan protestocuların bir kısmı binanın çevresine kurulan polis bariyerini aşmaya çalıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, gösteriye katılan 206 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gösteriyi organize eden Yahudi gruplar, eyleme yaklaşık 500 kişinin katıldığını açıklarken, İsrail yanlısı bazı protestocuların da karşıt sloganlar attığı öğrenildi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güvenlik, 3-sayfa, Finans, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa New York'ta Filistin Yanlısı Eylemde 206 Gözaltı - Son Dakika

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