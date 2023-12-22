 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Niğde Ata Sanayi'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde Ata Sanayi'de silahlı kavga: 3 yaralı

Niğde Ata Sanayi'de bulunan bir oto elektrik dükkanı önünde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi tabanca ile, 2 kişi ise sopalı kavgada yaralandı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde Ata Sanayi\'de silahlı kavga: 3 yaralı
22.12.2023 - 17:20,  Güncelleme: 17:22
Abone Ol

Niğde'de iki grup arasında silahlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı: 3 yaralı

NİĞDE - Niğde Ata Sanayi'de meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Ata Sanayi'nde bulunan bir oto elektrik dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan iki grup burada karşılaştı. Daha sonra aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 1 kişinin tabanca ile yaralandığı kavgada 2 kişi ise tarafların sopalı kavgasında yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

kavga, Niğde, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde Ata Sanayi'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 18:02:27. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde Ata Sanayi'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement