Niğde Bor\'da silah operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, tabanca ve fişek ele geçirildi

Niğde'nin Bor ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında A.Ö. ve H.D.'nin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda 1 adet 7.65 milimetre tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 5 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.