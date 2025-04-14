ğde'nin Bor ilçesinde Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 14 yaşındaki çocuk işçi Abdurahman Ö., kolunu çalıştığı makineye kaptırdı.
Olayın ardından ihbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ kolu omuz bölgesinden koparak ağır yaralanan Abdurahman Ö., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ancak Abdurahman Ö., burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA/ İHA
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de 14 yaşındaki çocuk işçi, kolunu makineye kaptırarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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