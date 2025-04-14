Niğde\'de 14 yaşındaki çocuk işçi, kolunu makineye kaptırarak hayatını kaybetti

ğde'nin Bor ilçesinde Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 14 yaşındaki çocuk işçi Abdurahman Ö., kolunu çalıştığı makineye kaptırdı.

SAĞ KOLU KOPTU

Olayın ardından ihbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ kolu omuz bölgesinden koparak ağır yaralanan Abdurahman Ö., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ancak Abdurahman Ö., burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA/ İHA