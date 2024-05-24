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Niğde'de 2 yaşındaki çocuk, dedesinin kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Niğde merkeze bağlı Kiledere beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 yaşındaki S.B. yönetimindeki 51 ACF 605 plakalı otomobil; geri gittiği sırada aracın arka kısmında bulunan 2 yaşındaki torunu S.U.B.'ye çarptı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaşındaki Suat Umut Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Dede S.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE