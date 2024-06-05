Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri 33 Şahsı Yakaladı

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yapılan çalışmalarda mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele ve suçun önlenmesi çerçevesinde aranması olan 33 şahıs yakalandı.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından il merkezinde 01-31 Mayıs tarihleri arasında yürütülen devriye hizmetleri esnasında 6 bin 597 şahsın GBT kaydına bakıldı. Çalışmalarda 33 aranan şahıs yakalandı, 3 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - NİĞDE