Niğde\'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Niğde'de göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada 15-20 Ağustos tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 4'ü Özbekistan, 2'si Azebaycan, 1'i Suriye ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere 8 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler Niğde'de bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - NİĞDE