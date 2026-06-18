Niğde\'de apartman dairesinde yangın

Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanda kısa süreli panik yaşanırken, bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, Kumluca Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleri çevrede tedbir alırken, doğal gaz ekipleri muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Yoğun dumanın apartman içerisine yayılması nedeniyle bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Ekipler tarafından yapılan soğutma çalışmalarının ardından binada yeniden güvenliğin sağlandığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - NİĞDE