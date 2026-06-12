Niğde'de Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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Niğde'de Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Niğde\'de Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
12.06.2026 10:40
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir araç şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı. Olayda inceleme başlatıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Pozantı Otoyolu Eminlik köyü mevkide meydana gelen kazada İ.A. (49) idaresindeki 34 MGU 279 plakalı SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.A. ile araçta bulunan R.T. (45), B.H. (13), G.E.A. (11) ile F.T. (89) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, İnceleme, Ulukışla, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika

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