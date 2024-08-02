Niğde'de Araç Takla Attı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Niğde'de Araç Takla Attı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Niğde\'de Araç Takla Attı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

02.08.2024 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay; Niğde'nin Altunhisar ilçesi Zindan Vadisi Topalak Kaya mevkisinde meydana geldi. Çiftlik ilçesinden Altunhisar ilçesi istikametine seyir halinde olan Canip A.'nın (46) sürücüsü olduğu 51 HP 945 plakalı takla attı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Canip A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Altunhisar, Niğde, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Araç Takla Attı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
07:47 Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık
07:14 İletişim Başkanı sinyali vermişti BTK’dan Instagram’a erişim engeli İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:01 Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oluyor Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
00:57 Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var
00:42 Putin, MİT’in tarihi takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı Putin, MİT'in tarihi takas operasyonuyla Rusya'ya dönenleri havalimanında karşıladı
00:08 Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi
23:37 Orta Doğu’da sıcak saatler Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail’e saldırdılar Orta Doğu'da sıcak saatler! Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail'e saldırdılar
23:06 Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü Polise ve eve taşla saldırdılar Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü! Polise ve eve taşla saldırdılar
22:40 Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 10:11:18. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de Araç Takla Attı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement