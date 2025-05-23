Niğde\'de Baraja Düşen Çocuk İçin Arama Kurtarma Başlatıldı

Niğde'de baraja düşen 13 yaşındaki çocuk için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki F.K. merkezde bulunan Taşlıca Barajı'na düştü. Suya düşen çocuk kısa sürede gözden kaybolurken haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler suya düşerek gözden kaybolan çocuğu arama çalışması başlattı. - NİĞDE