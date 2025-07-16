Niğde\'de Beyaz Eşya Deposunda Yangın Çıktı

Niğde'de bir iş yerinin deposunda yangın çıktı.

Yangın, Kale Mahallesi Ebeoğlu Sokak'ta beyaz eşyaların bulunduğu öğrenilen bir iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken tedbir amacıyla apartman sakinleri tahliye edildi.

Polis ekipleri, yangının çıktığı bölgede güvenlik önlemi alarak çevreyi kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin yapacağı soğutma çalışmalarının ardından yapılacak inceleme sonucu netlik kazanacak. - NİĞDE