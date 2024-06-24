Niğde'de bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Niğde'de bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Niğde'de bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölü veya yaralı olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.06.2024 14:08
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Niğde'de bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu

NİĞDE - Niğde'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'ta bulanan bir apartmanının birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde bulunan yatağın tutuşması ile çıkan yangın kısa sürede büyüyünce itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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