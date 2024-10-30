Niğde'de Çocuklar İçin Eğitim Etkinlikleri - Son Dakika
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Niğde'de Çocuklar İçin Eğitim Etkinlikleri

Niğde\'de Çocuklar İçin Eğitim Etkinlikleri

Niğde Emniyeti, çocuklar için narkotik, futsal ve satranç kursları düzenledi; 271 vatandaşa bilgi verildi.

30.10.2024 13:51
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önleyici ve bilgilendirici faaliyetler kapsamında yapılan çalışmalar sürüyor.

21 Ekim 2024 ve 27 Ekim 2024 tarihleri arasında ekipler tarafından yapılan önleyici ve bilgilendirici çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı. "En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta" projeleri kapsamında 6 etkinlik düzenleyen ekipler 271 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Bizim Çocuklar Projesi", "Futsal Kursu" faaliyeti kapsamında ise Gazi Ortaokulunda eğitim gören 11-14 yaş grubu 12 öğrencinin kendi yetenek, ilgi ve kapasiteleri doğrultusunda, disiplinli ve sorumluluk duygusuna sahip, sporu severek yapan sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla "Futsal Kursuna" katılımları sağlandı.

Öte yandan yine Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Bizim Çocuklar Projesi", "Satranç Kursu" faaliyeti kapsamında da 10-13 yaş grubunda toplamda 30 gence yönelik olarak yapılan çalışmalarda çocukların özgüvenlerini kazanmalarına katkı sağlayarak hayata bakış açılarını değiştirip sosyalleşmeleri, grup içerisindeki hoşgörü anlayışını geliştirmeleri, birlik beraberliği sağlamaları ve psiko-motor becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaları amacıyla Satranç Kursuna katılımları sağlandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Narkotik, Güvenlik, 3-sayfa, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

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