Niğde\'de Doğal Gaz Patlaması: 16 Yaralı

Niğde'de 14 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralı sayısı 16'ye yükselirken, 3 kişi yanık tedavisi için Kayseri'ye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuk Mahallesi'nde 14 katlı bir binanın 1. katında doğal gaz patlaması yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, bina ve çevresinde bulunan araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Olayın ardından patlamanın olduğu bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Nedim Akmeşe, daha sonra hastaneye geçerek, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akmeşe, "Saat 20.40 sıralarında bir apartmanımızda doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda tüm birimlerimiz AFAD, itfaiye, doğalgaz şirketi, 112 ekipleri, polis ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. 16 vatandaşımızın yaralı olduğu bilgisi ulaşmıştır. Hepsi hastanede müşahede altına alınmıştır. Hiçbir yaralımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. 3 vatandaşımızın yanık tedavisi olması için en yakın yanık tedavisi bulunan Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevki sağlanmıştır. Yine aynı şekilde binamızla ilgili doğal gaz ve elektrik bağlantıları tamamen kesilmiştir. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Tüm vatandaşlarımıza, Niğde'mize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Binamızı tedbiren kapattığımız için ikamet eden vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına geçici barınma imkanını sağlamış bulunmaktayız" dedi.

"Ne olduysa gaz açıldıktan ya da tadilattan sonra oldu"

Apartman sakinlerinden Abdurrahman Koçer, akşam saatlerinde gaz şirketini aradığını ifade ederek, "Saat 16.11'de Kapadokya Doğalgaz'ı şikayet için aradım. Aradığımda binada gazın olmadığını, ekiplerin müdahale ettiğini ve daha sonra gazın verileceğini söylediler. Bu patlama gaz gelip gittikten sonra olan bir patlama. Daha önce binamızda ne bir gaz kokusu ne bir gaz kaçağı, herhangi bir şey yoktu. Yöneticimiz tarafından bütün kontroller yapılırdı, güvenli bir binaydı. Tahminimce Kapadokya Gaz'ın gazı açmasıyla ya da tadilattan sonra ne olduysa oldu. Çünkü böyle bir patlama başka türlü izah edilemez" diye konuştu. - NİĞDE