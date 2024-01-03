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Niğde'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Niğde'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde\'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
03.01.2024 - 23:22,  Güncelleme: 23:25
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Niğde'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

NİĞDE - Niğde'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Niğde- Adana Karayolu Seslikaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özdemir Ö. idaresindeki 51 LC 657 plakalı otomobil ile Mehmet Y. yönetimindeki 51 AF 747 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde otomobil sürücüsü Özdemir Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Y. ve Eyüp K. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Adana, Niğde, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika


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