Niğde'de Feci Kaza: 10 Yaralı - Son Dakika
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Niğde'de Feci Kaza: 10 Yaralı

Niğde\'de Feci Kaza: 10 Yaralı
18.06.2026 01:59
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Niğde'de Gümüşler Kavşağı'nda üç aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı; 1'i ağır durumda.

Niğde'de Gümüşler Kavşağı'nda üç aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Kayseri karayolu üzerindeki Gümüşler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AGY 582 plakalı minibüs, 51 ACL 545 hafif ticari araç ve 51 AEZ 304 kamyonetin karıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Feci Kaza: 10 Yaralı - Son Dakika

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