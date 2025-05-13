Niğde\'de Güvenlik Bilgilendirme Etkinlikleri Düzenlendi

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında çeşitli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Bor Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte; temel güvenlik kuralları, KADES uygulaması, iletişim yoluyla dolandırıcılık, siber zorbalık, 112 Acil Yardım Hattı ve önemli telefonların kullanımı konularında 97 vatandaşa bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Ayrıca, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve semt pazarlarında; genel güvenlik, hırsızlık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık konularında bilgilendirme çalışmaları yürütüldü. Yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra, vatandaşlara güvenlik önlemlerine dair broşürler dağıtıldı. - NİĞDE