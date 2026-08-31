Niğde'de Güvenlik Operasyonları: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de Güvenlik Operasyonları: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

Niğde\'de Güvenlik Operasyonları: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı
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Niğde'de yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde 276 kişi hakkında işlem yapıldı, 8 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de 24-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda asayiş, narkotik ve kaçakçılık olayları kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise binlerce araç kontrol edildi.

Niğde Valiliği tarafından açıklanan haftalık güvenlik verilerine göre, kent genelinde meydana gelen asayiş olaylarında 276 şahıs hakkında işlem başlatılırken, 8 şüpheli tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 71 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 1 bisiklet, 1 ütü, 8 bin 230 TL nakit para ve 17,15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 25 kişi de ekipler tarafından yakalandı.

Narkotik operasyonlarında 2 tutuklama

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanırken, 2 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 5 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 5 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 76 gümrük kaçağı puro, 11 paket kaçak sigara, 11 paket kaçak nargile tütünü ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

6 olay vücut izlerinden aydınlatıldı

Olay Yeri İnceleme ekiplerince 1 şüpheli ölüm, 1 iş kazası sonucu ölüm, 1 suda boğulma sonucu ölüm, 1 ateşli silahla yaralama, 1 çift taraflı yaralanmalı trafik kazası ve 1 araçtan hırsızlık olmak üzere toplam 6 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 5 fail tespit edildi.

Trafikte 30 bini aşkın araç denetlendi

Trafik ekiplerinin uygulama ve denetimlerinde toplam 30 bin 714 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlal yaptığı belirlenen, 133'ü motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam bin 285 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 8'i motosiklet olmak üzere 153 araç trafikten men edildi.

Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde ise 527 araç sürücüsü denetlendi. İhlal tespit edilen, 53'ü motosiklet olmak üzere toplam 515 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Asayiş, Niğde, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Güvenlik Operasyonları: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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