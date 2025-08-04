Niğde\'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Niğde Valiliği Toplantı Salonu'nda, Vali Cahit Çelik başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen güvenlik hizmetleri, suçla etkin mücadele çalışmaları, trafik uygulamaları ve vatandaşların huzurunu artırmaya yönelik alınan mevcut ve yeni tedbirler detaylı şekilde ele alındı. - NİĞDE