Niğde'de hafif ticari araç park halindeki otomobile, otomobil ise önündeki tıra çarptı
NİĞDE - Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza, Niğde merkez Efendibey Mahallesi Candan Sokak'ta meydana geldi.
Park halinde bulunan 51 HA 352 plakalı otomobile, direksiyon hakimiyetini kaybeden 51 EC 384 plakalı hafif ticari araç sürücüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 51 HA 352 plakalı otomobil ise önünde park halinde olan 42 ASM 076 plakalı tıra çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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