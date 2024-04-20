Niğde'de hafif ticari araç park halindeki otomobile, otomobil ise önündeki tıra çarptı

İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde Otoparkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Sarıyer'de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin-4'üncü katındaki otoparkta çıkan yangın, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, cipte maddi hasar meydana geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış sebebinin itfaiyenin incelemesi sonrasında belirleneceği ifade edildi.