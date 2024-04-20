Niğde'de hafif ticari araç park halindeki otomobile, otomobil ise önündeki tıra çarptı - Son Dakika
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Niğde'de hafif ticari araç park halindeki otomobile, otomobil ise önündeki tıra çarptı

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Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, park halindeki bir otomobile arkadan çarpan hafif ticari araç, otomobili önündeki tıra sürükledi. Kazada yaralanan olmazken, polis soruşturma başlattı.

20.04.2024 22:22
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Niğde'de hafif ticari araç park halindeki otomobile, otomobil ise önündeki tıra çarptı

NİĞDE - Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza, Niğde merkez Efendibey Mahallesi Candan Sokak'ta meydana geldi.

Park halinde bulunan 51 HA 352 plakalı otomobile, direksiyon hakimiyetini kaybeden 51 EC 384 plakalı hafif ticari araç sürücüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 51 HA 352 plakalı otomobil ise önünde park halinde olan 42 ASM 076 plakalı tıra çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de hafif ticari araç park halindeki otomobile, otomobil ise önündeki tıra çarptı - Son Dakika

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