Niğde'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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Niğde'de İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı

NİĞDE - Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Niğde Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar'ın da yer aldığı toplantıda Ağustos ayı içerisinde kent genelinde meydana gelen asayiş olayları verileri paylaşıldı. Niğde'nin huzur ve asayişin sağlanması için 7/24 esasına göre çalışmalar yapıldığını ifade eden Niğde Valisi Cahit Çelik, güvenlik güçlerinin 2024 yılının Ağustos ayı verilerini basın toplantısında paylaştı.

Kentte bin 316 emniyet ve 831 jandarma mensubu olmak üzere toplam 2 bin 147 güvenlik personelinin görev yaptığını ifade eden Vali Çelik, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, asayiş suçları ve trafik kontrollerine yönelik çalışmaların verilerini aktardı.

Vali Çelik açıklamasında şunları söyledi;

"2024 yılı Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda ilimizde 4 operasyon düzenlenmiş, 6 şahıs yakalanmış, 4 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında Ağustos ayında 20 operasyon düzenlenmiş, 28 şahıs yakalanmış, 6 şahıs tutuklanmış, 22 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Narkotik suçlarla mücadelede NARKOREHBER uygulaması kapsamında 10 etkinlikle 390 vatandaşımıza, narko nokta projesi kapsamında 11 etkinlikle 2 bin 170 vatandaşımıza, en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında 1 etkinlik 24 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 22 etkinlikle 2 bin 584 vatandaşımıza ulaşılarak bilgilendirme yapılmıştır. Ağustos ayı içerisinde uyuşturucunun arzının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara baktığımızda da 75 operasyon düzenlenmiş, 84 şahıs yakalanmış, 8 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 72 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede 5 operasyon düzenlenmiş, 4 organizatör yakalanmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, bu süreçte 32 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Siber Suçlarla mücadele kapsamında ise sanal devriye kapsamında 790 sosyal medya hesabı araştırılmış, 47 farklı materyalin incelenmesi tamamlanmıştır."

Kentte Ağustos ayında bin 384 asayiş olayının bin 327'sinin aydınlatıldığını belirten Vali Çelik, olayların aydınlatılma oranını ise yüzde 96 olarak açıkladı. Toplam 110 aranan şahsın yakalandığını belirten Vali Çelik, trafik denetimlerinde 78 Bin 110 aracın kontrol edildiğini, yapılan kontrollerde ise 14 bin 829 araca cezai işlem uygulandığını, eksikliği bulunan 417 aracın ise trafikten men edildiğini belirtti.

Vali Çelik, Ağustos ayında kentte meydana 698 trafik kazasında 494 vatandaşın yaralandığını söyleyerek 5 vatandaşın da hayatını kaybettiğini belirtti.