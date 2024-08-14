Niğde\'de inşaatın 9. katından düşen genç hayatını kaybetti

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Niğde'de inşaatın 9. katından düşen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay Niğde'nin Selçuk mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 katlı inşaatın 9. katında alçıpan işi yapan Osman B. dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Osman B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE