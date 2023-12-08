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Ünlü kahve zincirinin şubesinde oturanlara hakaretler savurdu, yetmedi polise saldırdı - Son Dakika
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Ünlü kahve zincirinin şubesinde oturanlara hakaretler savurdu, yetmedi polise saldırdı

Niğde'de İsrail'i protesto amacıyla Starbucks'ta oturanlara tepki gösteren bir kişi ile müşteriler arasında çıkan tartışmada polise mukavemet gösteren 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.12.2023 - 20:40,  Güncelleme: 22:40
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Niğde'de İsrail'i protesto amacıyla Starbucks'ta oturanlara tepki gösteren şahıs ile müşteriler arasında çıkan tartışmada polise mukavemet gösteren 1 kişi gözaltına alındı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları sürerken, İsrail'e desteğini açıklayan markalara yönelik protestolar da devam ediyor.

Niğde'de İsrail'i protesto edenlere tepki: 1 kişi gözaltına alındı

MÜŞTERİLERE KÜFRETTİ, POLİSE SALDIRDI

Niğde'de Starbucks'ta oturan müşterilere tepki gösteren bir kişi ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Starbucks'ta oturan müşterilere hakaret ve küfür eden şahıs ile müşteriler arasında tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de İsrail'i protesto edenlere tepki: 1 kişi gözaltına alındı
Niğde'de İsrail'i protesto edenlere tepki: 1 kişi gözaltına alındı
Ünlü kahve zincirinin şubesinde oturanlara hakaretler savurdu, yetmedi polise saldırdı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3. Sayfa Ünlü kahve zincirinin şubesinde oturanlara hakaretler savurdu, yetmedi polise saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü kahve zincirinin şubesinde oturanlara hakaretler savurdu, yetmedi polise saldırdı - Son Dakika
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