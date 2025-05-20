Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Niğde polisi tarafından düzenlenen düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılığı önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında sigara imalatı ve ticareti ile sahte alkol kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 1 milyon 50 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 40 litre etil alkol ve 2 bin 603 adet sağlık açısından tehlike arz eden madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE