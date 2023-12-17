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Niğde'de kamyon dorsesi üst geçide çarptı - Son Dakika
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Niğde'de kamyon dorsesi üst geçide çarptı

Niğde'de seyir halindeyken kamyonun dorsesi açıldı ve üst geçide çarparak sıkıştı. Kazada sürücü yara almadan kurtarıldı.

Niğde\'de kamyon dorsesi üst geçide çarptı
17.12.2023 - 14:05,
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Niğde'de seyir halindeyken açılan kamyon dorsesi üst geçide çarptı.

Kaza, Niğde - Adana Karayolu Terminal TOKİ önündeki yaya üst geçidinde meydana geldi.

35 AZK 401 plakalı kamyonun Terminal TOKİ önüne geldiğinde bilinmeyen bir nedenle dorsesi açıldı.

Sürücünün kamyonun dorsesinin açıldığını fark etmemesi üzerine kamyon dorsesiyle birlikte üst geçide çarparak sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yapılan çalışmayla kamyon sıkıştığı yerden kurtarılırken sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Adana, Niğde, Son Dakika

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