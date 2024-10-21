Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu.
Olay, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlçe hastanesinde ilk tedavileri yapılan 5 kişi ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika
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