Niğde\'de Kavga: Bir Kişi Pompalı Tüfekle Yaralandı

Niğde'de aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Nar Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan şahıslar görüşmek için bir araya geldi. Şahıslar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gruptaki bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu O.K. (34) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan O.K., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. O.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. - NİĞDE