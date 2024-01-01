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Niğde'de Kavga Sonucu Hayatını Kaybeden 3 Kişiden Abdullah Gül'ün Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Niğde'de Kavga Sonucu Hayatını Kaybeden 3 Kişiden Abdullah Gül'ün Cenazesi Defnedildi

Niğde'de akrabalar arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden 3 kişiden Abdullah Gül'ün cenazesi, geniş güvenlik önlemleri altında defnedildi. Olayda, kavgaya karışan kişilerden biri evine dönerken yakınları tarafından silahla vuruldu ve hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kontrol altında tutuyor.

Niğde\'de Kavga Sonucu Hayatını Kaybeden 3 Kişiden Abdullah Gül\'ün Cenazesi Defnedildi
01.01.2024 - 14:08,  Güncelleme: 14:10
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Niğde'de akrabalar arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden 3 kişiden Abdullah Gül'ün cenazesi, geniş güvenlik önlemleri altında defnedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Niğde merkeze bağlı Ağcaşar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy meydanında kullanılmayan bir kıraathanenin önünde Ramazan G. (52), akrabaları Abdullah Gül (42) ve Ramazan G. (39) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ramazan G., Abdullah Gül ve Ramazan G.'ye tabancayla ateş etti. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ramazan G. (39) ve Abdullah Gül hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Akrabalarını vurduktan sonra evine giden Ramazan G. ise, bu kişilerin yakınları tarafından silahla vuruldu. Yaralanan Ramazan G. (52) de ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerden Abdullah Gül, Ağcaşar köyünde defnedildi. Jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köyde giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Kavga Sonucu Hayatını Kaybeden 3 Kişiden Abdullah Gül'ün Cenazesi Defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de Kavga Sonucu Hayatını Kaybeden 3 Kişiden Abdullah Gül'ün Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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