Niğde'de kuduz şüphesi olan köpeğin testi negatif çıktı - Son Dakika
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Niğde'de kuduz şüphesi olan köpeğin testi negatif çıktı

Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Kemerhisar Kasabasında karantinaya neden olan köpeğin testi negatif çıktı. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada Bor ilçesinde kuduz şüphesi nedeniyle Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantina altına alınmasına neden olan köpeğin testinin negatif çıktığı duyuruldu.

20.06.2024 18:47
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Niğde'de kuduz şüphesi olan köpeğin testi negatif çıktı

NİĞDE - Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Kemerhisar Kasabasında karantinaya neden olan köpeğin testi negatif çıktı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada Bor ilçesinde kuduz şüphesi nedeniyle Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantina altına alınmasına neden olan köpeğin testinin negatif çıktığı duyuruldu.

18 Haziran'da H.Ş. adlı kişi Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nde köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırılmış, köpeğin ise bir süre sonra öldüğü bildirilmişti.

Köpekten kuduz şüphesi ile alınan Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğü'ne incelenmek üzere gönderilen örneğin analiz süreci tamamlanana kadar mahallenin karantinaya alınmasına, sahipsiz hayvanların toplatılarak barınaklara yerleştirilmesine, bölgeye hayvan giriş-çıkışının yasaklandığı, belediye, muhtar ve hayvan sahiplerinin hastalık şüphesi bulunan hayvanları diğer hayvanlar ve insanlarla temas etmeyecek şekilde kapalı bir alanda kontrol altında tutmasına komisyon tarafından karar verilmişti.

Niğde Valiliği bugün yaptığı açıklamada analiz sürecinin tamamlandığını, köpeğin test sonucunun negatif çıktığı belirtilerek, kuduz riski görülmediğini duyurdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de kuduz şüphesi olan köpeğin testi negatif çıktı - Son Dakika

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