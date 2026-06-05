Niğde'de Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Niğde'de Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama

Niğde\'de Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama
05.06.2026 11:05
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Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 49 bin sentetik ecza ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

Niğde'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik 1-3 Haziran 2026 tarihleri arasında iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 49 bin 904 adet sentetik ecza, 2,35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

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