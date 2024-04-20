Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü olan anne ve çocuğu yaralandı.
Kaza, Niğde merkez Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.U.'nun kullandığı 51 ABH 249 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil sürücüsü anne N.U. ve yanında bulunan çocuğu A.U. yarandı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de otomobil takla attı: Anne ve çocuk yaralandı - Son Dakika
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyonda, şarj aleti görünümlü oyun makinesi ele geçirildi ve iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı. Oyun makinesi ve içerisindeki para muhafaza altına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde asırlık ağaca tırmanan yavru kedi, 2 gün boyunca mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarılan kedi sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı tespit edildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili yağmur istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda 2 kişi yaralanırken, uçurumun kenarında kalan otomobiller vinç yardımıyla kurtarıldı. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, olayın ardından gerekli önlemlerin alındığını ve zararın en kısa sürede giderileceğini belirtti.
Diyarbakır'da gasp ve yaralama olaylarına karışan bir gruba yönelik düzenlenen 'balistik' operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları suç aletleri ele geçirildi ve tutuklandılar.
Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonrası evlerin ve araçların yakınından geçen enerji nakil hatları birbirine temas etmesi sonrası şiddetli patlamalar yaşandı. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi ve yaşanan patlama sonrası ilçede elektrik kesintisi yaşandı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye edildi. Ancak diğer suçlamalar için tutuklulukları devam ediyor. Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ise avukatı tarafından gönderilmemesi gerektiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?