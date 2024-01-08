Niğde'de patlayan kargo nedeniyle 4 PTT kargo çalışanı zehirlendi

NİĞDE - Niğde PTT kargoda çalışan 4 personel, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan PTT Kargo Şubesinde meydana geldi. Kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.

4 kargo çalışanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.