Niğde\'de Polislere Saldırı: Yaralılar Var

Niğde'de ihbar üzerine bir eve gönderilen iki polis memuru, madde bağımlısı şahıs tarafından keser ve bıçakla yaralandı. Yaşanan olayın ardından basın açıklaması yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Niğde merkez İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aile içi kavga nedeniyle çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Elinde bıçak ve keserle kapıyı açan madde bağımlısı E.Y.Ö. (18) polislere saldırdı. Polis memurları Adem G. (50) elinden, Deniz E. (30) ise başından yaralandı. Polis, saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisleri ve E.Y.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaşanan olayın ardından basın açıklaması yapan Niğde Valisi Cahit Çelik yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Vali Çelik açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün saat 13 civarında, 112'ye gelen bir çağda bir kavga ihbarına giden polis ekibimize, orada yaşayan ve daha önce dedesine ve amcasına saldıran bir şahıs elinde bıçak ve keserle saldırmış. Uyuşturucunun etkisinde olduğunu değerlendiriyoruz. İlk olarak bir polisimize keser fırlatıyor diğerini de bıçakla yaralıyor. Polis arkadaşımız silahını kullanarak şahsı etkisiz hale getiriyor. Polis arkadaşlarımızın durumu iyi. Geçmiş olsun diliyorum. Uyuşturucu memleketin belası ve terörden daha tehlikeli. Şu anda yaralı olan ve arkadaşlarımızın etkisiz hale getirdiği şahsın daha önce bu anlamda suç kayıtları da var. Bizler hem ailelerimizi hem de sokaklarımızı herkesin desteğiyle daha güvenli bir hale getirebiliriz." - NİĞDE