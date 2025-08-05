Niğde'de Suç Operasyonları: 300 Gözaltı - Son Dakika
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Niğde'de Suç Operasyonları: 300 Gözaltı

Niğde\'de Suç Operasyonları: 300 Gözaltı
05.08.2025 12:31
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Niğde'de gerçekleştirilen operasyonlarda 300 kişiye işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı, 38 kişi yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 28 Temmuz-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, asayiş olaylarına yönelik çalışmalarda toplam 300 kişi hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 6'sı tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 7 fişek, 1 şarjör, 1 otomobil, 1 elektrikli bisiklet, 1 bisiklet, 1 motosiklet ve kaskı ile 2 kesici-delici alet ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda; 120 kilogram tütün, 1 makinalı tabanca, 14 makinalı tabanca fişeği, 1 tabanca, 20 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 17 kişi yakalandı. Bunlardan 5'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda toplam 10 kilogram 853,49 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde 1 kişi gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ise yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olay yeri inceleme ekipleribir ise hafta içinde toplam 32 olayı vücut izleri sayesinde aydınlattı. Aydınlatılan olaylar arasında narkotik, hırsızlık, otopsi, ateşli silah yaralanması, ölümlü trafik kazası, silahlı tehdit ve iş kazası gibi başlıklar yer aldı. Bu olaylarla ilgili toplam 21 fail tespit edildi.

Trafik denetimlerinde ise 26 bin 734 araç sürücüsü kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 1.713 sürücüye ceza kesildi. 203 araç, bunlardan 15'i motosiklet olmak üzere trafikten men edildi. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve sivil ekipler aracılığıyla yapılan denetimlerde de 859 araç kontrol edilirken, 829 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Yapılan açıklamada halkın huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Suç Operasyonları: 300 Gözaltı - Son Dakika

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