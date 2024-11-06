Niğde'de Sünnet sonrası Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Niğde'de Sünnet sonrası Çocuk Hayatını Kaybetti

Niğde\'de Sünnet sonrası Çocuk Hayatını Kaybetti

Niğde'de doktor olmayan bir çalışanın sünnet ettiği 6 yaşındaki çocuk, hatalı tedavi sonrası yaşamını yitirdi.

06.11.2024 17:32
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Niğde'de özel bir tıp merkezinde doktor olmayan çalışanın sünnet ettiği 6 yaşındaki çocuğun verilen yanlış ilaç ve usulsüz sevk nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.

İddiaya göre, 30 Ocak'ta Niğde'de bulunan Yaşam Tıp Merkezi'nde sünnet edilen 6 yaşındaki Metin Muhammet Erdem, geçmeyen ağrıları sebebiyle tıp merkezi doktoru tarafından yazılan ağrı kesici şurubu içmesi sonrası fenalaştı. 2 Şubat'ta ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen çocuğa, iddiaya göre yapılan kan testlerinin sonucu çıkmadan evde verdikleri ve çocuğun kusarak tepki verdiği ağrı kesici bu kez damar yolu ile verildi. Aynı gece ailenin imkanları ile önce Kayseri'ye, ardından da ambulans helikopterle Malatya'ya götürülen küçük çocuk, ağabeyinden yapılan karaciğer nakline rağmen yaşama tutunamadı.

Baba Mehmet Erdem, oğlunun doktor olmayan tıp merkezi çalışanı tarafından sünnet edilmesi sonrası organ nakline giden süreçte yapılan ihmal ve yanlış tedaviler nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Geçen 9 aya rağmen adli sürecin başlatılmadığını belirten baba Erdem, "Niğde'deki özel bir tıp merkezinde çocuğumu sünnet eden kişinin doktor olmadığını e-Nabız kayıtlarında başka isim olduğunu gördüğümüzde öğrendik. Bu durumu tıp merkezinin yetkililerine sorduğumuzda dışarıdan bir sünnetçiyi getirip sünnet ettirdiklerini söylediler. Çocuğum karaciğer nakli sürecindeyken de beni aradılar ve para teklif ettiler. Doktor sandığımız sünnetçi, çocuğum evde kusmaya başladığında verilen şurubu 'Ağrısı varsa bir saatte verin' dedi. Düzelmeyince de biz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gittik ve oradan da darbe yedik. Sapasağlam götürdüğümüz çocuğumuza hiçbir kan tahlili yapılmadan tepki verdiği ağrı kesici bu kez orada da damardan verildi ve benim çocuğum komaya girdi" dedi.

"Yanlış ilaç ve boşa geçen süre nedeniyle karaciğeri iflas etti"

Çocuğunun durumu ağırlaşınca nöbetçi hekimin kendi imkanları ile Kayseri'ye götürmeleri gerektiğini söylediğini aktaran Erdem, verilen yanlış ilaç ve geçen süre nedeniyle iflas eden karaciğer nakli için Malatya'ya sevk edildiklerini belirtti. Erdem, "Malatya'ya gittiğimizde yaşanan gecikmeden dolayı oğlum nöbet geçirince çok acil bir şekilde ameliyata aldılar. Ağabeyi donör oldu ve karaciğer nakli gerçekleştirildi. 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra uyandı ama tekrar durumu kötü olunca alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

"9 ay geçti, dava açılmadı"

Yaşanan süreçle ilgili resmi evrakların elinde olduğunu ve oğlunun hayatını yapılan yanlışlar nedeni ile kaybettiğini iddia eden Mehmet Erdem, başlattığı hukuk mücadelesinde ise geçen 9 aya rağmen bir gelişme yaşanmamasına tepki göstererek, "Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum. Biz zaten yaşamıyoruz ama haklı haksız kim varsa ortaya çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

3-sayfa, Sünnet, Sağlık, Çocuk, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Sünnet sonrası Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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