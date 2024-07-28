Niğde'de Tehlikeli ATV Sürüşü Saniye Saniye Kaydedildi

3.Sayfa

Niğde'de kural tanımaz ATV kullanıcısının, hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

Niğde merkez Amas Yolu mevkisinde bir ATV sürücüsü; seyir ettiği süre boyunca tehlikeli şekilde ilerledi. Kameralara yansıyan görüntülerde, ATV sürücüsünün araçları sollarken ve virajlarda iki teker üzerinde ilerlediği ve yan yattığı anlar saniye saniye kaydedildi.

ATV sürücüsünün tehlikeli yolcuğu seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - NİĞDE